Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0 | MAÇ SONUCU
20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Giriş: 22.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:09
Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın üçüncü maçında 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-20, 25-12, 25-16'lik setlerle mağlup etti.
Üçte üç yapan milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
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