28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Hava Yolları ile Do&Co ortaklığındaki Turkish Do&Co'da, kısa dış hat uçuşlarında servis şefi uygulamasının kaldırılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, servis şeflerini bugün saat 10.00'da merkeze davet eden Turkish Do&Co yetkilileri şirkette çalışan 190 şef ile yolların ayrıldığını ancak Türk Hava Yolları'nın kendilerine yeni iş imkanı sunduğunu aktardı.
MÜLAKATLA ALINACAKLAR
Türk Hava Yolları (THY) yönetimi de, aldığı karar doğrultusunda Turkish Do&Co'da çalışan 190 şef için kabin memurluğu mülakatı gerçekleştireceklerini belirterek, bu çerçevedeki gerekli olan nitelikleri kendilerine iletti.
Servis şeflerine kabin memurluğu için aranan nitelikleri aktaran THY yetkilileri, bu noktada kendilerine İngilizce yeterlilikleri ile boy ve kilo bilgilerini sordu. THY yönetiminin, kabin memuru olmak isteyen servis şefleri için bir mülakat da gerçekleştireceği öğrenildi.
12 BİN KABİN MEMURU GÖREV YAPIYOR
Toplam 126 ülkede 318 kente uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nda şu anda 5 bin 432 pilot ve 12 bin 52 kabin memuru görev yapıyor.
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