22 Mayıs günü sabaha karşı 03.14'te kimliği belirsiz bir kişi, New York 'ta bulunan Türkevi'ne demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın edindiği bilgiye göre, saldırganın kimliğinin Türk olduğu ortaya çıktı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı canlı yayında Türkevi'ne yapılan saldırıya yönelik, "Biz Türkevi'ne saldıran kişinin kimliğini Türkiye'den tespit ettik, ABD'li yetkililere verdi. Hangi tarihte Türkiye'den gittiğini tespit ettik" açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: YAKALANMASI AN MESELESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün katıldığı programda Türkevi'ne yapılan saldırıya ilişkin henüz saldırganın yakalanmadığını, görüntülerin olduğunu ve yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, bölgede ilave tedbirler alındığını, polis noktası kurulacağını ve kurulana kadar New York polisi araçlarının bölgede nöbette olacağını dile getirerek saldırının hangi nedenle yapıldığının belli olmadığını ancak yakalanınca bunun belli olabileceğini söyledi.