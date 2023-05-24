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New York'taki Türkevi'ne saldıran kişinin Türk olduğu ortaya çıktı

22 Mayıs gecesi, New York'ta bulunan Türkevi'ne demir levye ile saldıran kişinin Türk olduğu ortaya çıktı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz açıklama gelmedi

Giriş: 24.05.2023 - 08:03 | Güncelleme: ABONE OL
New York'taki Türkevi'ne saldıran kişinin Türk olduğu ortaya çıktı
HABERTURK.COM

22 Mayıs günü sabaha karşı 03.14'te kimliği belirsiz bir kişi, New York'ta bulunan Türkevi'ne demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırının ardından Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çeken New York Polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar'ın edindiği bilgiye göre, saldırganın kimliğinin Türk olduğu ortaya çıktı. Saldırganın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SOYLU: SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün katıldığı canlı yayında Türkevi'ne yapılan saldırıya yönelik, "Biz Türkevi'ne saldıran kişinin kimliğini Türkiye'den tespit ettik, ABD'li yetkililere verdi. Hangi tarihte Türkiye'den gittiğini tespit ettik" açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: YAKALANMASI AN MESELESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün katıldığı programda Türkevi'ne yapılan saldırıya ilişkin henüz saldırganın yakalanmadığını, görüntülerin olduğunu ve yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, bölgede ilave tedbirler alındığını, polis noktası kurulacağını ve kurulana kadar New York polisi araçlarının bölgede nöbette olacağını dile getirerek saldırının hangi nedenle yapıldığının belli olmadığını ancak yakalanınca bunun belli olabileceğini söyledi.

Saldırganın parmak izinin levyede bulunduğunu ve yakalanmanın an meselesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "New York polisiyle beraber Dışişleri Bakanlığının da konuyu yakından takip ettiğini görüyoruz. Son yapılan çalışmalarla ilgili ABD Büyükelçisi (Jeff) Flake, bir mesaj atmış, sonra telefonda görüştük, kendilerine de teşekkür ettik yakın ilgilerinden dolayı." dedi.

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