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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

Türkan Saylan'ın yaş günü 'Ben Türkan Saylan' ile kutlandı

Türkan Saylan’ın yaş günü, ‘Ben Türkan Saylan’ adlı oyunla kutlandı. Oyunun galasında iş, sanat ve akademi dünyasından birçok davetli bir araya geldi. Galada aynı zamanda Türkan Saylan’ın yaşamına ışık tutan fotoğraf sergisi de açıldı

Giriş: 14.12.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Türkan Saylan'ın yaş günü 'Ben Türkan Saylan' ile kutlandı
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi, Kumpanya Yapım ve Levent Üzümcü Tiyatrosu iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Ben Türkan Saylan’ oyununun galası, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

T&uuml;rkan Saylan (1935 - 2009)
Türkan Saylan (1935 - 2009)

Türkan Saylan’ın fikirlerine, ülkülerine ve yaşamına ışık tutan ve Cengiz Toraman tarafından kaleme alınan oyunda Türkan Saylan’a ünlü oyuncu Şenay Gürler hayat verdi. Aynı zamanda dış ses olarak Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar ve Yetkin Dikinciler ile ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in yer aldığı oyunun galasında iş, sanat ve akademi dünyasından birçok davetli bir araya geldi. Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç’ın da yer aldığı galada Türkan Saylan’ın yaşamına ışık tutan fotoğraf sergisi de açıldı.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Türkân Saylan, ‘Eğitimli her kadının Cumhuriyete borcu var’ diyerek yaşamı boyunca o borcu ödemek için emek verdi, emekleri onu unutulmaz kıldı. O, bu ülkenin çok kıymetlisi. Türkan Saylan’ın doğum gününde, bir asırlık Cumhuriyetimizden aldığımız güç ile bu oyunu sahneye koyan ve oyunda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Türkan Hocamızın fikirlerini geleceğe taşıyan bu oyunun, gençlerimize ulaşarak Çağdaş Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Unutulmaz Genel Başkanımız Türkan Saylan Hocamızı saygı, sevgi ve özlem ile anıyoruz. İyi ki doğdun Türkan Saylan” dedi.

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