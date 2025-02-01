TürkAkım rekor kırdı

Ukrayna, Rusya'dan gelen doğal gazın kendi toprakları üzerinden geçmesini engelleyerek Avrupa'ya sevk edilen gazın miktarını azaltmıştı.

Avrupa ülkeleri ise Rusya ile Türkiye arasında 2020 yılında faaliyete geçen TürkAkım doğal gaz boru hattına yöneldi. Gaz ihtiyacını TürkAkım üzerinden karşılamaya başlayan Avrupa ülkeleri ile birlikte, TürkAkım en yüksek taşıma miktarına ulaşarak rekor kırdı.

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TürkAkım ocak ayında 1.56 milyar metreküp doğal gaz taşıyarak Avrupa'nın enerji güvenliği açısından önemli bir hat hâline geldi. TürkAkım'ın kapasitesi ise 30 milyar metreküpü aşıyor.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir