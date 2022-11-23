Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' hamlesi

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Almanya'da çifte vatandaşlık kurallarında reforma gidilmesi planlanıyor.

Almanya’nın vatandaşlığa geçiş konusundaki mevcut düzenlemeler ülkede uzun zamandır tartışma konusu. Ülkedeki en büyük göçmen grubu olan Türklere çifte vatandaşlık hakkı olmamasına karşın AB ve İsviçre vatandaşlarının yanısıra Afganistan, Arjantin, Brezilya, İran, Küba, Lübnan ve Meksika gibi ülkeler de bu hakka sahip. Alman vatandaşlığına geçen ABD vatandaşlarının yüzde 99,2'sine, Kanada vatandaşlarının da yüzde 95,2'sine çifte vatandaşlık hakkı tanındı.

Bu durum da Türkler başta olmak üzere pek çok kişi tarafından tepki görüyor.

DW Türkçe'den özel Değer Akal'ın haberine göre; Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşillerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, vatandaşlık yasasında kapsamlı reforma hazırlanıyor.

Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmayı ve çifte vatandaşlık önündeki engeli kaldırmayı planlayan hükümet, yasa değişikliği için hazırlıkları yıl sonundan önce tamamlamayı hedefliyor.

Değişikliğe göre Alman vatandaşlığına başvurmak için gereken 8 yıl ikamet koşulu 5 yıla düşürülecek. Ayrıca belirli alanlarda özel başarı kaydeden göçmenlerin geçişi 3 yılda da gerçekleşebilecek.

Vatandaşlık reeformu ile bundan sonra Alman vatandaşlığına geçecek kimseye, geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkma şartı koşulmayacak. Mevcut uygulamada istenen Almanca dil seviyesi, bu 1960'lı yıllardan gelen kuşaklar için de yasa değişikliği ile düşürülecek.

Ancak muhalefet partilerinden bu karara tepki var. Muhalefet partisinden pek çok kişi kararın olduğu haliyle kalması gerektiğini ifade ediyor.

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