Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Spor Kulübü olarak, sözleşmesi biten Tyler Ennis ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyuna bildiririz. Formamızı bugüne dek başarıyla terleten Tyler'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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