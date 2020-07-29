Türk Kızılaydan Yemen'e tıbbi malzeme desteği

Aden'in El-Mansura ilçesinde bulunan Dostluk Hastanesi Ulusal Kanser Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim törenine Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın ve Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Mali Müdürü Alican Budak'ın yanı sıra Yemen Ulusal Kanser Merkezi Müdürü Cemal Abdulmecid ile çok sayıda sağlık görevlisi katıldı.
Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Aydın, Ulusal Kanser Merkezine mide ve kolon cerrahisinde kullanılmak üzere tam teşekküllü iki endoskopi ünitesi ve bir doku laboratuvarı teslim edildiğini söyledi.
Bu modern cihazların, her gün onlarca hastaya hizmet veren sağlık merkezine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, söz konusu yardımların Türk Kızılayın Aden'deki sağlık sektörüne sunulan acil yardım projeleri çerçevesinde yapıldığını dile getirdi.
Aydın, bu sağlık desteğinin, Türk Kızılayın Yemen'in farklı illerindeki hastalara yardım etme çabasının da bir parçası olduğunu ifade etti.
Türk Kızılay yetkilisi ayrıca şubat ayında da aynı hastanede onkoloji hastaları için elektrikli bir asansör yaptırdıklarını hatırlattı.
Türk Kızılaydan Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç liderliğinde bir heyet, Ağustos 2019'da Yemen hastanelerinde endoskopi birimi, doku laboratuvarı ile radyoloji departmanının yer aldığı bir dizi acil ve zaruri ihtiyaçları belirlemişti.
Türk Kızılay, uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Yemen'de, sağlık ve insani yardım gibi çeşitli alanlarda çalışmalarını yürütüyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç.
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