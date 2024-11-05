The Japan Foundation ve Komedi Kulüp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü ‘Türk – Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi’ daveti ile kutladı. Davet kapsamında Doç.Dr.Bülent Sezgin, Chiba Ticaret Üniversitesi Profesörü Halit Mızraklı, Kanagawa Üniversitesi Profesörü Kimie Oshima ve Rakugo Performans Sanatçısı Shinoharu Tatekawa’nın konukluğunda, Sarp Apak’ın moderatörlüğünde kültür, mizah ve sanat ilişkisini irdeleyen bir söyleşi düzenlendi.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi

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Davetliler üç farklı Rakugo gösterisi ve Sarp Apak’ın komedi performansının ardından iki kültürün zengin mizah geleneklerini odağına alan söyleşiye katılarak bilgi aldı. Japonya-Türkiye arasındaki dostluğun öneminden bahseden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi konuşmasında, “Mizah teması üzerinden iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren bu etkinliği düzenlemekten ve Japonya’nın geleneksel sanatlarından olan Rakugo’yu Türkiye’de tanıtmaktan mutluluk duyarız” dedi.

Sarp Apak Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100.yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Sarp Apak ise, “Rakugo’nun detaylarını bu proje sayesinde öğrenme fırsatı yakaladım ve daha sonrasında büyük bir hayranlık duydum. Bugün burada sizlere iki kültürün benzeyen ve ayrışan yönlerini komedi aracılığıyla paylaşmak heyecan verici” diyerek düşüncelerini dile getirdi.