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        Haberler Kültür-Sanat 'Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi'

        'Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi'

        'Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi' etkinliği, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne özel olarak Atlas 1948 sahnesindeydi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:04
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        'Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi'
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        The Japan Foundation ve Komedi Kulüp, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü ‘Türk – Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi’ daveti ile kutladı. Davet kapsamında Doç.Dr.Bülent Sezgin, Chiba Ticaret Üniversitesi Profesörü Halit Mızraklı, Kanagawa Üniversitesi Profesörü Kimie Oshima ve Rakugo Performans Sanatçısı Shinoharu Tatekawa’nın konukluğunda, Sarp Apak’ın moderatörlüğünde kültür, mizah ve sanat ilişkisini irdeleyen bir söyleşi düzenlendi.

        Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi
        Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi

        Davetliler üç farklı Rakugo gösterisi ve Sarp Apak’ın komedi performansının ardından iki kültürün zengin mizah geleneklerini odağına alan söyleşiye katılarak bilgi aldı. Japonya-Türkiye arasındaki dostluğun öneminden bahseden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi konuşmasında, “Mizah teması üzerinden iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendiren bu etkinliği düzenlemekten ve Japonya’nın geleneksel sanatlarından olan Rakugo’yu Türkiye’de tanıtmaktan mutluluk duyarız” dedi.

        Sarp Apak
        Sarp Apak

        Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100.yıl dönümü anısına düzenlenen etkinliğin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Sarp Apak ise, “Rakugo’nun detaylarını bu proje sayesinde öğrenme fırsatı yakaladım ve daha sonrasında büyük bir hayranlık duydum. Bugün burada sizlere iki kültürün benzeyen ve ayrışan yönlerini komedi aracılığıyla paylaşmak heyecan verici” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

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        #Atlas 1948
        #Komedi Kulüp
        #Rakugo
        #Japonya
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