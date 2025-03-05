16 Şubat 1925'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Hava Kurumu, 100'üncü yaşını kutluyor. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türk Hava Kurumu'nun yıl dönümünü kutladı.

Haluk Levent: Türk Hava Kurumu 100 yaşında! Yaptığı çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran Türk Hava Kurumu'nun yıl dönümünü kutluyor, nice yıllar diliyoruz.

REKLAM advertisement1

Alişan: 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu tam 100 yıldır gökyüzünde! Bir milletin havacılıktaki en büyük hayali şimdi 100 yaşında. Daha nice asırlara...

REKLAM

Özcan Deniz: 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu tam 100 yıldır gökyüzünde! Bir milletin havacılıktaki en büyük hayali şimdi 100 yaşında. Daha nice asırlara...