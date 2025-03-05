Ünlülerden Türk Hava Kurumu'nun 100'üncü yıl dönümü mesajları
1925'te kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 100 yaşında. Ünlüler, Türk Hava Kurumu'nun yıl dönümünü kutladı
16 Şubat 1925'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Hava Kurumu, 100'üncü yaşını kutluyor. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Türk Hava Kurumu'nun yıl dönümünü kutladı.
Haluk Levent: Türk Hava Kurumu 100 yaşında! Yaptığı çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran Türk Hava Kurumu'nun yıl dönümünü kutluyor, nice yıllar diliyoruz.
Alişan: 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu tam 100 yıldır gökyüzünde! Bir milletin havacılıktaki en büyük hayali şimdi 100 yaşında. Daha nice asırlara...
Özcan Deniz: 1925'te kurulan Türk Hava Kurumu tam 100 yıldır gökyüzünde! Bir milletin havacılıktaki en büyük hayali şimdi 100 yaşında. Daha nice asırlara...