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        Haberler Spor Futbol Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay - Futbol Haberleri

        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay

        Suudi Arabistan'da çıkan krizin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Son dönemde kaos ve olayların damga vurduğu Türk futbolunda, 20 günlük süreçte 3 büyük sorun yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 09:55 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:55
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        • 1

          Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi.

        • 2

          Suudi yetkililer, takımların seremoniye Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartıyla çıkmasına izin vermezken, yaşanan bu krizin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı.

        • 3

          Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

        • 4

          Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

        • 5

          20 GÜNDE 3 OLAY!

          Süper Kupa'nın da ertelenmesi, Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan 3'üncü büyük olay olarak kayıtlara geçti.

        • 6

          HAKEM MELER'E SALDIRI

          Söz konusu dönemde Türk futbolundaki ilk olay 11 Aralık'ta yaşandı. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında Ankara'da oynanan maçın ardından eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekiler sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e tekmeli-yumruklu saldırıda bulundu.

        • 7

          TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaşanan olayın ardından, "Artık yeter diyoruz! Yeter!" açıklamasıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı.

        • 8

          Dünyada gündem olan saldırı olayı sonrası 'süresiz' ertelenen ligler, yeni bir kararla 1 hafta sonra tekrar başladı.

        • 9

          İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!

          Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından ligler bir hafta sonra tekrar başlarken, daha ilk maçta yine ses getiren bi olay yaşandı.

        • 10

          Sahasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

        • 11

          İstanbulspor'un bu kararı tıpkı hakem Meler'e yapılan saldırı gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.

        • 12

          SON KRİZ SÜPER KUPA'DA YAŞANDI

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının aylar öncesinden Suudi Arabistan'da oynanacağı duyurulurken, kamuoyundan bu karara çeşitli tepkiler geldi.

        • 13

          Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, yaşanan kriz nedeniyle ertelendi.

        • 14

          Suudi Arabistan yönetimi, Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermezken, iki takım da sahaya çıkmama kararı aldı.

        • 15

          Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise yaşanan aksaklıklar nedeniyle maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

        • 16

          Galatasaray ve Fenerbahçe, 30 Aralık Cumartesi günü sabaha karşı İstanbul'a dönerken, iki takımın taraftarları da havalimanında takımlarına kararlarından dolayı büyük destek verdi.

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