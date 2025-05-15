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        Haberler Gündem Güncel Turistten, polislerle 'akıllı saat' baskını! | Son dakika haberleri

        Turistten, polislerle 'akıllı saat' baskını!

        Antalya'da kaybolan akıllı kol saatini GPRS ile takip eden Rus turist, polis ekipleriyle baskın yaptı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:51 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:10
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        GPRS üzerinden 'akıllı saat' baskını!
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        Antalya'da sahilde fotoğraf çekinirken akıllı kol saatini oturduğu yerde unutan Rus turist, geri döndüğünde saatini bulamayınca şaşkına döndü.

        İHA'nın haberine göre sahildeki yaşı küçük iki çocuğun, başkasının aldığına dair uyarısıyla polise haber veren Rus turist, cep telefonundan GPRS ile konumunu tespit ettiği adrese ekiplerle ile birlikte baskın düzenledi.

        Saati alan kişinin adresinin nokta atışı bulunmasıyla mutluluk yaşayan turist, "Teşekkürler Türk polisi" dedi. Saati alan kişi ise başka çocuklara vermek için cihazı aldığını söyledi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde yaşandı. Bir süre önce tenis müsabakası için Moskova'dan Antalya'ya gelen Rus turist Lilie Belova (38), sahilde fotoğraf çekmek için kolundaki akıllı saati çıkartıp oturduğu yere bıraktı.

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        GPRS İLE YERİNİ TESPİT ETTİ

        Bir süre sonra sahilden ayrılan Belova, saatini unuttuğunu fark edip tekrar Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bu sırada saati bulan iki çocuk, kimliği belirsiz bir kişinin saati güvenliğe vereceğini söyleyip kendilerinden aldığını söyledi.

        Bunun üzerine Belova, cep telefonundan uygulamayı açıp GPRS sinyalinden saatin hareket halinde olduğunu görünce polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen ekipler, Türkçe ve İngilizce'yi az bilen Rus turist ile yine cep telefonundan çeviriyle anlaşabildi. Saatin Soğuksu Mahallesi 298 Sokak üzerinde sabit durduğunu gösteren Belova, polis ile birlikte konumun belirttiği adrese gitti.

        Burada kısa bir aramanın ardından saati kendisinin aldığını söyleyen B.A. (63), polis ekiplerince ekip otosuna alındı. Saatine kavuşan Belova, "Türk polisine teşekkürler" dedi. Gazetecilere yine çeviri ile yaptığı açıklamada olayı şu şekilde anlattı: "Sahilde kayaların yanında fotoğraf çekiyordum. Güzel bir kare olsun diye saati yere koydum. Çocuklar da beni izliyor ve iltifat ediyorlardı. Adamın saati aldığını onlar görmüştü. Onu durdurmak istediler ama o geçiştirip kaçtı."

        Saati alan B.A. ise, saati hırsızlık amaçlı almadığını savunarak, "Denize girecektim kayalıkların orada. Çocuklar saat için benim dedi, ben de onlara vermeyip başka çocuklara veririm diye oradan ayrıldım" dedi. B.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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