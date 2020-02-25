25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, önceki gün Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Film Gibi' söyleşisine konuk oldu.
"HER ANNELER GÜNÜ'NDE KARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"
Anne ve babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu, "Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var" ifadelerini kullandı.
"İKİSİ SAVCI BİRİ AVUKAT OLDU"
Oyuncu, "İkisi savcı biri avukat oldu" diyerek şu sözleri sıraladı:
1981'de ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor. Beş ayrı evde büyüyorlar. Küçük olanlar Uşak’ta köyde yaşıyor. İlkokul, ortaokul, liseyi Uşak’ta okuyorlar. Üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir’de kazanmak zorundalar. 17 tanesi üniversitede öğrenim görüyor. İkisi savcı, biri avukat oldu. Toplam 101 evladım var. Ailemiz gün geçtikçe gelişiyor.
"ZENGİN DEĞİLİZ AMA KİMSEYE MİNNETİMİZ YOK"
Çocukların bakımını dizi ve tiyatrodan kazandığı paralarla okutan Tanülkü, "Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğlum, ortaokulda ona aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Zengin değiliz ama şükür, kimseye minnetimiz yok" açıklamasını yaptı.
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