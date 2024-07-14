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        Turan Ailesi tatilde

        Arda Turan, teknik direktörü olduğu Eyüpspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonun yorgunluğunu, Bodrum'da ailesiyle birlikte atıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 21:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:20
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Arda Turan, teknik direktörü olduğu Eyüpspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonun yorgunluğunu, Bodrum'daki teknesinde atıyor.

        Arda Turan eşi Aslıhan Turan ve çocuklarıyla Bodrum Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.

        Çocukları, gün boyu denizin tadını çıkarırken iki bakıcısı bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Bir ara sıcaktan bunalan Arda Turan, kendini serin sulara bıraktı. Aslıhan Turan ise denize girmeyi tercih etmedi. Çift daha sonra ayrı botlarla teknelerinden ayrıldı.

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        #arda turan
        #BODRUM
        #Aslıhan Turan

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