Turan Ailesi tatilde

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Arda Turan, teknik direktörü olduğu Eyüpspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonun yorgunluğunu, Bodrum'daki teknesinde atıyor.

Çocukları, gün boyu denizin tadını çıkarırken iki bakıcısı bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Bir ara sıcaktan bunalan Arda Turan, kendini serin sulara bıraktı. Aslıhan Turan ise denize girmeyi tercih etmedi. Çift daha sonra ayrı botlarla teknelerinden ayrıldı.