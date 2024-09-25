Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Tüpraş temettü ödemeleri onaylandı, KAP'ta duyuruldu! Tüpraş hisse başına temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar olacak?

        Tüpraş temettü ödemeleri onaylandı! Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü dağıtacak?

        Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ), Ağustos ayında 2023 kârından yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını açıklamıştı. Son olarak, şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü kararının onaylandığı açıklandı. Peki, Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 08:34 Güncelleme: 25.09.2024 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz günlerde Tüpraş, yatırımcısına elde ettiği kârdan temettü dağıtacağını açıklamıştı. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; temettü kararının onaylandığı bildirildi. Böylece Tüpraş temettü ödeme miktarı ve tarihi de kesinlik kazandı. Peki, Tüpraş ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜPRAŞ TEMETTÜ KARARI ONAYLANDI! TÜPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN?

          Tüpraş, geçtiğimiz günlerde 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılacağını açıklamıştı. Dün şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettü ödemesinin onaylandığı açıklandı.

          Buna göre, Tüpraş temettü ödemesi 27 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Kâr payları ise 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacak.

        • 3

          TÜPRAŞ HİSSE BAŞI KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

          Tüpraş 2023 kârından yatırımcılarına hisse başı net 10,7432256 temettü dağıtım kararı aldı.

          Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.

        • 4

          1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

          Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

        • 5

          ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

          Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Boşanma aşamasındaydı... Nuran'ı da kaybettik!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        "Karaborsa bilet iddiaları bir tuzak!"
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        Florya ve Mecidiyeköy'de son durum ne?
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        "Uyduruk penaltı olmasaydı 5-6 gol atardık"
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Özbek'ten Timur ve Ergün açıklaması!
        Sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
        Sevindiren haber! Türkiye güneşli, sıcaklıklar artıyor
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Habertürk Anasayfa