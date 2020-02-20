Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı

20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından basına açıklama yapan Fahfah, yeni kabinenin tüm Tunuslulara hitap edeceğini ve vatanın yüksek hedefleri doğrultusunda tüm kesimleri birleştirici olacağını söyledi.
Fahfah, 30 bakan ve 2 devlet katibinden oluşan kabinesinin geniş yelpazeli bir koalisyon ve halka yeniden güven ve umut vermeye dayalı bir siyasi platform oluşturduğunu ifade etti.
Gerçekleştirdiği istişarelerin zorluklarına rağmen, bunun demokratik bir halin yansıması olduğuna işaret eden Fahfah, kabinesinde şeffaf, dürüst ve yetkin bağımsız kişiler ile siyasi partilerden üst düzey yetkililerin bulunduğuna değindi.
Dışişleri, içişleri, savunma ve adalet bakanlıklarında bağımsız isimlerin öne çıktığı Fahfah'ın yeni kabine listesi şöyle:
1- Adalet Bakanı Süreyya el-Ceribi
2- İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi
3- Savunma Bakanı Imad el-Hazeki
4- Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray
5- Maliye Bakanı Muhammed Nizar Yaiş
6- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı Gazi eş-Şevaşi
7- Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Selim el-Azzabi
8- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Fethi Bilhac
9- Sosyal İşler Bakanı El-Habib el-Keşu
10 - Ulaştırma ve Lojistikten Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf
11- Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun
12 - Tarım Bakanı Üsame el-Harici
13 - Sanayi Bakanı Salih bin Yusuf
14 - Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk
15 - Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi
16 - Ticaret Bakanı Muhammed el-Meslini
17 - Çevre Bakanı Şükri Bilhasen
18 - İletişim Bakanı Muhammed Fadıl Kerim
19 - İskan Bakanı Munsif el-Sıleyti
20 - Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum
21 - Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Esma es-Suheyri
22 - Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki
23 - Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Şura
24 - Eğitim Bakanı Muhammed el-Hamidi
25 - Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Kalul
26 - Kültür Bakanı Şiraz el-Uteyri
27 - Başbakan nezdinde Kamu Hizmeti ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abbu
28 - İnsan Hakları, Anayasa Organları ve Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı El-Ayyali el-Humami
29 - Başbakan nezdinde Parlamentoyla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali el-Hafsi
30 - Dışişleri Devlet Katibi Selma en-Neyfer
31 - Su İşlerinden Sorumlu Tarım Devlet Katibi Akıse el-Bahri
32 - Başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi
,Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti
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