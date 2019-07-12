12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında 23 Ekim 2017 tarihinde Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası’nda yakalanan terörist Mustafa Tolucan bölgeye geliş amaçlarını jandarma sorgusunda itiraf etti. Aram kod adlı Mustafa Tolucan, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne milletvekili öldürmek için geldiğini itiraf ettiği ifadesinde yer aldı. Tunceli’den Doğu Karadeniz’e sızan terörist grup içerisinde yer alan Mustafa Tolucan jandarmaya verdiği ifadesinde, “Tunceli’den ayrılırken ses getirecek eylem yapmamız istendi. Bir milletvekili öldürmemiz siyasi eylem emriydi” diye konuştu.
RADYO DİNLEYEREK ADRES TESPİTİ YAPMAK İSTEMİŞLER
Suikast yapmayı planladıkları milletvekillerinin nerede olduğunu öğrenmek için radyo kanallarını dinlediklerini belirten PKK'lı Mustafa Tolucan, Giresun ve Trabzon arasında bulunduğu kırsalda gece intikal yaptıklarını gündüz ise kimsenin çıkamayacağı yerlerde konakladıklarını söyledi. İçerisinde bulunduğu grupta gece görüş dürbünü olduğunu belirten Tolucan, köylerden yaptıkları hırsızlık öncesinde ağaçların tepesinden gözetlemede bulunduklarını itiraf etti. Tolucan, köpeklerin bulunduğu köylerde köpeklerden uzak geçtiğini belirterek, “Evlerdeki yaşam malzemelerinin bir kısmını alarak dikkat çekmemeye çalıştık. Köylüler evlerine döndüğünü gördüğümüzde birbirimiz ıslak çalarak uyarıyorduk” dedi.
İHA SESİ DUYMUŞLAR BİR SAAT YERDE YATMIŞLAR
Mustafa Tolucan, “Patika yollarda yürürken grubun arkasından gelen arkadaşımız elinde çubukla izleri siliyordu. Patika yol yoksa orman gülleri arısında yürüyorduk” şeklinde ifade verdi. İHA sesi duyduklarında yere yattıklarını belirten Mustafa Tolucan, “Bir saat yerde kıpırdamadan yatarak bekliyorduk. Sonra kalkarak tekrar intikalimizi sürdürüyorduk. İntikalleri genellikle sisli ve yağmurlu havalarda yapıyorduk. Gece sadece çam ormanlarında ışık kullanırız. Baksa yerlerde ışık veya fener kullanmayız” diye ifada verdiği ortaya çıktı.
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