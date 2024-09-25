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        Haberler Gündem Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı - Güncel haberler

        Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı

        Tunceli'de üst geçidin altına bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve ikinci kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:36
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        Şüpheli çanta fünye ile 2 kez patlatıldı
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        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

        Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki üstgeçidin altında sahipsiz çantanın olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti.

        Bomba imha uzmanının gelmesiyle ekipler, çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamalarını istedi. Ekiplerin uyarısının ardından çanta, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamayla açılmayan çanta, ikinci kez fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede, çantadan kırtasiye malzemeleri çıktı.

        Yapılan incelemelerin ardından cadde araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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