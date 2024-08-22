Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu: "Bir tane canlı kalmadı"

Remzi Civanlar da kuraklığın her yıl biraz daha kendini hissettirdiğini anlattı.

Tunca Nehri'nin göz göre göre kuruduğunu anlatan Civanlar, "Bu yıl geçen yıllara göre daha sıcak. Nehre bakım yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız da daha duyarlı olmalıdır." diye konuştu.