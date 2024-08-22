Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu: "Bir tane canlı kalmadı" | Son dakika haberleri

        Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu: "Bir tane canlı kalmadı"

        Edirne'de, kuraklık nedeniyle dip seviyeyi gören Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde su akışı durdu. Su seviyesinin dibi gördüğü bazı bölümlerde nehir yatağı ortaya çıktı. Edirneliler olarak bu duruma çok üzüldüklerini ifade eden bir vatandaş, "Bu can damarından yavaş yavaş kanlar damlayarak akıyor nehir. Bir tane canlı kalmadı nehirde. Bundan yaklaşık 1 ay önce nehirde su akışı vardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Tunca Nehri'nin su seviyesi aşırı sıcak ve kuraklığın etkisiyle kritik seviyelere ulaştı.

        • 2

          Su seviyesinin dibi gördüğü bazı bölümlerinde su akışının tamamen durması nedeniyle nehir yatağı ortaya çıktı.

        • 3

          Bayezid Köprüsü'nün olduğu bölümde su akışının durduğu, Tunca Köprüsü çevresinde ise nehir yüzeyi yosun ve su mercimekleri ile kaplandığı görüldü.

        • 4

          DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.

        • 5

          Vatandaşların daha duyarlı olarak nehrin çevresine çöp atmamasını isteyen Yirmibeşler, nehirdeki kuraklığa karşı yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğini dile getirdi.

        • 6

          Remzi Civanlar da kuraklığın her yıl biraz daha kendini hissettirdiğini anlattı.

          Tunca Nehri'nin göz göre göre kuruduğunu anlatan Civanlar, "Bu yıl geçen yıllara göre daha sıcak. Nehre bakım yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız da daha duyarlı olmalıdır." diye konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Orman yangınları en çok İzmir ve Bolu'yu etkiledi: Bu yıl 2 bin 544 orman yangınında 15 bin 805 hektar alan zarar gördü
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Ankara'daki orman yangını Bolu'ya sıçradı: Alevler 2. günde kontrol altına alındı
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        Fotoğraftaki gizli nesneleri görebiliyor musunuz?
        'Kral' yine sadık kaldı
        'Kral' yine sadık kaldı
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Aile hekiminin uyarısı hayat kurtardı!
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Obama, Clinton, Pelosi... Demokratların coşkulu kongresi
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Habertürk Anasayfa