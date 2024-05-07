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        Haberler Dünyadan 'Tüm zamanların en iyi dublörü' Jeannie Epper hayatını kaybetti

        'Tüm zamanların en iyi dublörü' Jeannie Epper hayatını kaybetti

        'Şimdiye kadar yaşamış en iyi dublör' olarak tanımlanan, anne babası ve kardeşleri de dâhil dublör bir aileden gelen Jeannie Epper, 83 yaşında hayata veda etti. Epper, TV yapımı 'Wonder Woman'ın da aralarında bulunduğu pek çok filmde yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:32
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        'En iyi dublör' hayatını kaybetti
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        Aralarında Lynda Carter'ın başrolde yer aldığı TV filmi 'Wonder Woman'ın da yer aldığı 1970'ler ve 1980'lerde pek çok önemli kadın filmi ve televizyon yapımında dublörlük performansıyla damga vuran Jeannie Epper hayatını kaybetti.

        83 yaşında hayata veda eden Jeannie Epper'in sözcüsü Amanda Micheli, sanatçının California'daki evinde doğal nedenlerden dolayı öldüğünü bildirdi.

        Mesleğinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Jeannie Epper hakkında Entertainment Weekly Dergisi 2007'de 'şimdiye kadar yaşamış en iyi dublör' nitelendirmesi yaptı. Jeannie Epper, anne ve babası John ve Frances Epper'ın da dâhil olduğu dublör bir aileden geliyordu. Epper, dublör ve dublör koordinatörü olarak 70 yıllık kariyerine henüz 9 yaşındayken başladı.

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        Jeannie Epper'in dublörlük yaptığı 1975 yapımı 'Wonder Woman'ın başrolünde Lynda Carter yer alıyordu

        AİLE BOYU DUBLÖRLER

        Kardeşleri Tony, Margo, Gary, Andy ve Stephanie de dublör olarak sinema sektöründe yer aldı. Steven Spielberg onlara, 'Sinemanım Uçan Wallendaları" adını verdi. Uçan Wallendalar, 1940'larda güvenlik ağı olmadan yüksek telli eylemler gerçekleştiren bir sirk gösterisi ve gözü pek dublörler grubuydu.

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        #Jeannie Epper
        #sinema
        #dublör
        #ölüm
        #Wonder Woman

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