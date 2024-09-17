Elazığ'da köylüleri eve kapatan korku: Bölgenin araştırılmasını istiyoruz
Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda korkudan eve kapanıyor. Az yağış alan bir bölge olmasına rağmen aynı noktaya düşen yıldırımlar, köylülerin korkulu rüyası haline geldi. Yağmur yağdığında dışarı çıkmaya korkan vatandaşlar, manyetik alan olabileceği şüphesiyle bölgenin araştırılmasını istiyor
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Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyüne bağlı Ağılcık mezrasında yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda dışarı çıkmaya korkuyor.
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Köylüyü eve kapatan korku, 5 yıl önce düşen yıldırımla başlıyor. Ardından bulunduğu rakımdan dolayı az yağış alan köyün bulunduğu bölgede 50 metrekare alan içine 2 yıldırım daha düşmesi köylüleri tedirgin etti.
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Artık yağmurlu havalardan korkan ve mezrada manyetik bir alan olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, yetkililerden inceleme için yardım bekliyor.
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Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, "Bu tarla babama ait, ben de 2 aydır dışarıdaydım. Yıllar önce buradaki dut ağacına yıldırım düşmüştü. Birkaç yıl önce de aşağıda bulunan badem ağacına yıldırım düşmüştü" dedi.
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Aynı bölgede 30 metre arayla yıldırımın düşmesinin düşündürücü bir konu olduğunu ifade eden Şefik Erol, "Acaba burada manyetik bir şey mi var? Aynı bölgeye yıldırımın düşmesi bizim dikkatimizi çekti. Yetkili kurumlara bildirdik belki sebebi araştırılır. Bizim bilmediğimiz sebepler olabilir" diye konuştu.
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Bulundukları bölgenin sürekli yağış alan bir yer olmadığına dikkat çeken Erol, "Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır. Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.
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