MONA LİSA'NIN SANAT TARZI

Resim, Rönesans ve çağdaş dönemler boyunca trendleri belirlemiştir. Yandan portreden Mona Lisa'nınkine geçiş, hafifçe eğik üç çeyrek görünüm ve arka plandaki özenli manzara, takip eden yüzyıllarda portrelerin doğasını tanımladı.

O dönemde daha popüler bir tercih olan tuval yerine ahşap üzerine yağlıboya olarak boyanmış olması da bir sapmaydı.