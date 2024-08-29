Tüm dünya bu yüzü tanıyor! Mona Lisa'yı dünyanın en ünlü tablosu yapan ne?
Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" adlı eseri, yüzyıllardır sanatseverlerin ve meraklıların ilgisini çeken bir yapıt olmuştur. Bu tablo, sadece bir portre olmanın ötesinde, sanat tarihinin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Peki, Mona Lisa'yı böylesine benzersiz kılan nedir?
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Mona Lisa'nın büyüleyici bir tarihi vardır. Hırsızlık, soygun ve vandalizme maruz kalmış ve küresel bir hayranlık ve şöhret kazanmıştır. Fakat onu diğer tablolardan ayıran ve dünyanın en çok tanınan kadını yapan neydi? İşte detaylar!
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FLORANSALI BİR TÜCCARIN EŞİ MİYDİ?
Leonardo da Vinci'nin en önemli eseri olarak kabul edilen tablodaki kişinin Floransalı bir tüccarın eşi olan Lisa Gherardini olduğuna inanılmaktadır.
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“MONA” ASLINDA KADINLARA KARŞI HİTAP TARZI
Bununla birlikte, bazı insanlar Mona Lisa'nın Da Vinci'nin kadınsı ve erkeksi özelliklere sahip bir otoportresi olduğunu düşünmektedir. İlginç bir şekilde, Mona bir kadına hitap etmenin bir yoludur, bu nedenle dünyanın en ünlü tablosu tam anlamıyla Bayan Lisa olarak adlandırılır.
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MONA LİSA'NIN SANAT TARZI
Resim, Rönesans ve çağdaş dönemler boyunca trendleri belirlemiştir. Yandan portreden Mona Lisa'nınkine geçiş, hafifçe eğik üç çeyrek görünüm ve arka plandaki özenli manzara, takip eden yüzyıllarda portrelerin doğasını tanımladı.
O dönemde daha popüler bir tercih olan tuval yerine ahşap üzerine yağlıboya olarak boyanmış olması da bir sapmaydı.
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İLGİYİ ÇEKEN ŞEY GİZEM Mİ?
Resimde yer alan ve kimliği henüz kesinleşmemiş olan gizemli kadın, izleyicilerin hemen dikkatini çeker. Rönesans sanatının zengin tonları arasında mütevazı bir şekilde giyinmiş olmasına rağmen, gerçekçi ifadesi ve yüzünün oranları açıklanamaz bir şekilde insanları kendine çeker.
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Da Vinci, Mona Lisa ile manzara arasında bir perde oluşturmak için sfumato adı verilen bir teknik kullanmış, ışık ve gölgenin incelikli oyunlarından yararlanarak geride hiçbir somut iz bırakmamıştır.
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MONA LİSA ETKİSİ
Mona Lisa etkisi, gözlemcilerin hareket ettikçe Madonna'nın gözlerinin kendilerini takip ettiğini hissettikleri bir fenomendir. Da Vinci bu optik illüzyonu resminde kullanmıştır.
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Mona Lisa'nın sağa dönük bakışları bu fenomeni bir şekilde minimize etse de, genellikle resimle özdeşleştirilmiştir. Gözler gözlemcilerin dikkatinin merkezindedir, ancak akıldan çıkmayan ağız çevrede kalır ve anlaşılmaz bir ifade izlenimi yaratır.
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Bu durum, Mona Lisa'nın bilmiş gülümsemesinin ortaya çıkardığı duygu çeşitliliğinin neden olduğu genel kafa karışıklığına katkıda bulunur. Gülümsemesi mutluluk, hüzün, gizem, trajedi, merak ve rahatlık çağrıştırır. Bazen orada gibi görünür ama bir sonraki anda kaybolur.
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BİR EFSANENİN OLUŞUMU
Mona Lisa'nın sanatsal dehası inkar edilmese de, ancak hayatının ilerleyen dönemlerinde ün kazanmıştır. Fransız Devrimi'ne kadar, Fransız hükümdarlarının kraliyet koleksiyonunda kordon altına alınmıştı. Da Vinci hayatının son dönemlerinde bir süre I. Francis'in sarayında kaldığı için tablo oraya tesadüfen ulaşmıştı.
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19. yüzyılda Mona Lisa Louvre'a yerleştirildi ve kısmen Leonardo Da Vinci'nin bilim ve sanat çevrelerinde artan ünü nedeniyle ün kazanmaya başladı. Da Vinci sadece 20 tuval resmi tamamlamış olmasına rağmen, Mona Lisa onun çalışmalarının özü olarak kabul edilir.
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1911 yılında tablo, Louvre'un o dönemde istihdam ettiği Vincenzo Peruggia adlı İtalyan bir marangoz tarafından çalınmıştır. Bu olay Louvre'un resim müdürünün istifasına yol açmış, hatta Pablo Picasso gibi tanınmış isimler hırsızlığa karıştıkları şüphesiyle tutuklanmıştır.
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Turistler Mona Lisa'nın sergilendiği boş alanı görmek için Louvre'a geldi, ancak iki yıl sonra geri döndüğünde, insanlar böyle bir kargaşaya neden olan tabloyu görmek için akın etti.
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MONA LİSA'NIN DEĞERİ NE KADAR?
1962 yılında Mona Lisa 100 milyon dolara sigortalanmıştır (bu da ona en pahalı sanat sigortası dalında Guinness Dünya Rekoru kazandırmıştır). On yıllar boyunca yaşanan enflasyon göz önünde bulundurularak mevcut para birimi değerine çevrildiğinde, tablonun değeri 2021 yılında kabaca 900 milyon dolar civarında hesaplanmıştır.
Kaynak: Science ABC