Tuluyhan Uğurlu, Ayasofya bestesine özel klip hazırladı

Sanatçı, Türk ve Batı müziği enstrümanlarını birlikte kullandığı eserin video görsellerinde, yapının dünden bugüne 1500 yıllık hikayesini anlattı.
Videoda, Ayasofya'nın İstanbul'un çok kültürlü yapısını en iyi biçimde sunan, İstanbul gibi görkemli ve içinde farklı sırlar barındıran yüce bir yapı olduğunu ifade eden Uğurlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın bugüne kalmasında Fatih Sultan Mehmet'in büyüklüğünü dünyaya anlatmalıyız. Eğer İstanbul'u Fatih yerine Cengiz Han gibi biri fethetseydi, bugün Ayasofya'nın yerinde patates tarlası görürdük. Fatih Sultan Mehmet ve sonraki padişahlar, bu mabede gözleri gibi baktıkları için Ayasofya bugünlere ulaşabildi." ifadelerine yer verdi.
Başarılı sanatçı, Ayasofya için "Süleymaniye, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Aya İrini Kilisesi gibi, bu toprağın has evlatlarından." değerlendirmesinde bulundu.
Ayasofya'nın bugüne ulaşmasındaki en büyük mimari dehanın Mimar Sinan olduğunun altını çizen Uğurlu, şu bilgileri verdi:
"Sinan, mabedin batı tarafına yaptığı iki minare ve onun karşısına koyduğu desteklerle dünyanın en yüksek ve en geniş kubbesini bugüne taşımayı başardı. Ayasofya, bu toprakların evlatları Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius tarafından yapıldı. Bu topraklarda yaşayan herkes bu toprağın evladıdır, bu toprağın cevherini taşır. Kimse Ayasofya bizim demesin… Ayasofya Anadolu'ya aittir."
Tuluyhan Uğurlu'nun 2006'da çıkan "Dünya Başkenti İstanbul" isimli albümünde yer alan Ayasofya eserine, sanatçının kişisel YouTube kanalında https://youtu.be/bf7DhuaXEJU linkinden ulaşılabilir.
Sanatçı, İstanbul'u ve şehrin sahip olduğu güzellikleri, "Dünya Başkenti İstanbul" ve "Sonsuza Kadar İstanbul" isimli iki albümünde, dünyaya tanıtmayı amaçladı.
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