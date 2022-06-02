"Kadınlar bu yaz coşacak!"

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tülin Şahin, önceki gün bir kozmetik markasının düzenlediği partiye katıldı. Bir hayli neşeli olduğu görülen Şahin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"KADINLAR BU YAZ COŞACAK!"

Tülin Şahin, "İki yıldır pandemi nedeniyle maskelerden ruj süremedik, makyaj yapamadık. Bence bu yaz kadınlar coşacak, o özledikleri tüm ürünlere tekrardan dokunabilecekler..." açıklamasını yaptı.