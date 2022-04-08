Tükürük yutmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan pek çok durum bulunur. Bu yüzden kişiler oruçlarının kazaya düşmemesi için dikkatli olmaya özen gösteriyor. Ramazan ayında orucu bozup bozmadığı merak edilen konulardan biri de tükürük ya da balgam yutmanın orucu bozup bozmadığı. İşte, balgam yutunca oruç gider mi? sorularının cevapları.
Balgam Yutmak Orucu Bozar Mı?
Oruçluyken balgam yutulur mu? sorusu ramazan ayında oruçlu olan kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ramazan ayında oruçlu olan kişinin balgamı ağzına gelmeden yutulduğu takdirde oruca herhangi bir zararı bulunmuyor. Ancak eğer balgam ağza geldiyse yutulmadan dışarı atılması gerekir. Bunun sebebi ise balgamın temiz bir madde olmadığıdır. Bu yüzden sağlık açısından da değerlendirildiğinde balgamın yutulması kişiler için zararlıdır.
Tükürük Yutmak Oruç Bozar Mı?
Tükürük ağzın salgıladığı doğal bir durumdur. Bu yüzden oruçlu olunduğu zamanlarda kişilerin tükürüklerini yutması orucu bozmaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Tükürük ile birlikte bazen balgam ya da besin parçaları olabilir. Bu şekilde balgamla karışık tükürüğün yutulması orucu bozan bir durum olarak görülür. Kişiler eğer tükürüklerinde balgam olduğunun farkındaysa yutmamalı, tükürüğünü hemen dışarı atmalıdır. Aksi halde oruçları kazaya düşecektir.
İstemeden Balgam Yutunca Oruç Gider Mi?
Kişiler oruçlu oldukları süre içerisinde ağızlarına balgam geldiğinde yutmamaya özen göstermelidir. Ancak dalgınlıkla ya da yanlışlıkla, kişi istemeden balgamını yutabilir. Bu durumda da orucun bozulup bozulmadığını merak eder. Balgam temiz bir madde olmadığı için ağza geldiğinde yutulursa kişinin orucunu bozar. Ancak eğer kişi bunu fark etmeden yaparsa orucu bozulmaz. İstemeden balgam yuttuktan sonra kişi bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmalı ve balgam yutmaktan sakınmalıdır. Aksi halde orucu bozulur ve bozulan oruç yerine denk gelecek şekilde bir gün oruç tutmak ile yükümlü görülür.
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