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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK işsizlik oranını açıkladı: 2024 Ağustos işsizlik oranları ne oldu? Ağustos istihdam, işgücü, genç işsizlik oranı

        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı! 2024 Ağustos işsizlik oranı en oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı işgücü verilerini yayımladı. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Peki, TÜİK Ağustos işsizlik oranları ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:27
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı işgücü verilerini yayımladı. İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşte, TÜİK 2024 Ağustos işsizlik oranı hakkında tüm detayları...

        • 2

          TÜİK 2024 AĞUSTOS İŞSİZLİK ORANI NE OLDU?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı işgücü verilerini yayımladı.

          Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

        • 3

          İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,7 OLDU

          İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak gerçekleşti.

        • 4

          İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,3

          İşgücü 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

        • 5

          GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,5 OLDU

          15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 16,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21,4 olarak tahmin edildi.

          Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,7 saat oldu.

          İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,7 saat olarak gerçekleşti.

        • 6

          GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 27,2 OLDU

          Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

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