TÜİK 2025 Ağustos verilerini ne zaman açıklayacak?
Piyasaların gözü, TÜİK'in açıklayacağı Ağustos ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Açıklanacak veriler, Eylül ayı kira artış oranının belirlenmesini de sağlayacak. Öte yandan, memur ve emekli maaş zammını belirleyen 6 aylık enflasyon farkının da ikinci kalemi belirlenecek. Peki, 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Ağustos ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. TÜİK’in açıklayacağı rakamlarla birlikte Eylül ayı kira artış oranı da netleşecek. Bununla beraber, açıklanacak Ağustos verileri yılın kalan dönemine ilişkin ekonomik beklentiler üzerinde belirleyici olacak. Peki, 2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
2025 AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos enflasyon verileri, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
2025 TEMMUZ ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, Temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
YILIN ÜÇÜNCÜ ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 14 aydır aralıksız düştüğüne işaret ederek, "Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Temel mallarda enflasyon yüzde 20,7'ye indi. Enflasyonun direncini artıran kiralarda da düşüş başladı. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıkça konut arzını artırmaya dönük projelerimiz daha da hızlanacak." açıklamasında bulundu.