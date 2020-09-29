38 yaşındaki Özbudak, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Niye gelinlik giymedin?' diye DM (özel mesaj) dolmuş, taşmış. Düğün tarihimiz 14 Haziran'dı. Koronavirüs çıktı, her şey iptal oldu. 'Eylülde biter' dedik, 26 Eylül'e erteledik ama vakalar artınca bu defa da düğünlerde kısıtlama ve yasaklama oldu.

İçimize o şekilde düğün yapmak sinmeyeceği için şimdilik sade bir nikah yapıp, yaza düğün yapma kararı aldık. Merak etmeyin yani, ben o şahane gelinliğimi giymeden bırakmam arkadaşlar. Rahat olun.