Tuğçe Kazaz kimdir? sorusu ünlü mankenin hayatından detayları merak edenler tarafından soruluyor. 2000'li yıllarda yaptığı evlilik ile dinini değiştirdikten sonra tekrar Müslüman olan Tuğçe Kazaz magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Tuğçe Kazaz şimdilerde ise yaptığı siyasi analizlerle gündeme geliyor. Tuğçe Kazaz'ın yaşamından ayrıntılar haberimizde.

TUĞÇE KAZAZ KİMDİR?

26 Ağustos 1982'de Balıkesir Edremit'te doğan Tuğçe Kazaz, Miss Turkey 2001 birincisidir. 1.83 metre boya sahiptir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü. 2001 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik elde etti. 2003 yılında Kampüsistan isimli gençlik dizisinde rol aldı.

2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikahtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğin ardından Türkiye'ye ve Müslümanlığa döndü.