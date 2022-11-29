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Haberler Basketbol

Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Tuğçe Canıtez'i kadrosuna kattı

Giriş: 29.11.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Tuğçe Canıtez, Galatasaray'da
AA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu son olarak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen 1990 doğumlu başarılı milli oyuncu Tuğçe Canıtez ile güçlendirdi. Yeni transferimiz Tuğçe Canıtez'e 'Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de 10 Kasım 1990'da dünyaya gelen Tuğçe Canıtez, basketbola da doğduğu şehirde başladı. 2005 yılında Ceyhan Belediyespor'a transfer olan uzun forvet oyuncusu, 2009 yılında üniversite eğitimi ve basketbol kariyerini ABD'de sürdürme kararı aldı. İlk iki yılında North Idaho Koleji'nde kariyerine devam eden Tuğçe, 2011-2013 yılları arasında şampiyonluk da yaşayacağı Westmont Koleji'ne geçiş yaparak bu okuldan mezun oldu.

Türkiye'ye 2013'te dönerek Fenerbahçe ile anlaşan Tuğçe Canıtez, 2021-2022 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı terletti. Sezon başında Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giymeye başlayan milli basketbolcu, sezonun geri kalan kısmında sarı-kırmızı takımda mücadele edecek.

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