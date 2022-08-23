"Kendimi alıkoyamıyorum"

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, geçtiğimiz gün oğlu Yaman Ali ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Oğluyla birlikte vakit geçiren Aziz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tuğçe Aziz, "Gördüğünüz gibi oğlumla birlikte ben de kendimi oyun oynamaktan alıkoyamıyorum. Birlikte eğleniyoruz." dedikten sonra eğlenmeye devam etti.

Tuğçe Aziz ile oğlu Yaman Ali Aziz