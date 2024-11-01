Tuğçe Aydın hamile

BABASIYLA DAVALIK



Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında gerilim sürüyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Ferdi Tayfur, mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu.



"MARKANIN 3'ÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ TEDBİREN ÖNLENDİ"



Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.