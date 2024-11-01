Tuğçe Aydın hamile
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Aydın hamile olduğunu duyurdu
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Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın ile evlenen Tuğçe Aydın, kısa bir süre sonra da ikinci kez anne olmuştu. Tuğçe Aydın, kızına Lina adını vermişti.
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Bir süredir babasıyla yaşadığı polemikle gündemde olan Tuğçe Aydın, üçüncü kez annelik heyecanı yaşadığını duyurdu.
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Tuğçe Aydın, kızıyla yer aldığı fotoğrafa, "Aileye +1 daha yazalım Muhammed bey. Abla oluyorum gülüşü" notunu düştü.
Tuğçe Aydın'ın Taner Şafak ile evliliğinden Efe adında bir oğlu daha bulunuyor.
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BABASIYLA DAVALIK
Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında gerilim sürüyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak dava açmıştı. Ferdi Tayfur, mahkemenin kararını avukatı aracılığıyla duyurdu.
"MARKANIN 3'ÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRİ TEDBİREN ÖNLENDİ"
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla şu açıklamayı yaptı: Tarafımızca, Muhammed Aydın aleyhine, müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4'üncü Fikri Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi 2024/162 e. sayılı dosyası ile açmış olduğumuz "Tuğçe Tayfur Store" markasına ilişkin Marka Hükümsüzlüğü davamızda yerel mahkemenin 15/10/2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın 3'üncü şahıslara devir ve temlikinin ihtiyati tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.
İş bu davamızın sonucunda alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchising alan şahıs veya şirketlerin de hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımız duyurulur.
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Necla Nazır, geçtiğimiz günlerde kızına destek vererek; "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullanmıştı.