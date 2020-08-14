Tuğba Yurt: Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk - Magazin haberleri

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Son albümün çalışması 'Sığnak'ta yer alan "Geliyo Geliyo" şarkısı ile dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına giren Tuğba Yurt, Bodrum, Marmaris, Antalya, Çeşme başta olmak üzere 8 şehri kapsayan bir turneye çıkıyor.

Yurt, konuyla ilgili "Şarkılarımı hep birlikte söylediğimiz zaman yeniden doğduğumu hissediyorum. Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk" şeklinde konuştu.

İlgi gösteren tüm hayranlarına teşekkür eden Tuğba Yurt, paylaşımına, "Yakında konserlerde buluşuyoruz" diyerek duyuru yaptı. Şarkıcı, önümüzdeki hafta yeni klibi için kamera karşısına geçecek.