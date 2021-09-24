Korkunç savunma! "WhatsApp'ta çevrim içi olduğunu görürdüm"

Olay, 22 Eylül´de, saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi´nde meydana geldi. Burhan Dursun, 3 çocuk annesi eşi Tuğba Dursun ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla, yatakta yatan eşini, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı. Boğazına 2, karnına 2 ve eline de 1 bıçak darbesi alan Tuğba Dursun, kanlar içinde yataktan düşerken, Burhan Dursun ise evdeki iki çocuğunu alıp evden kaçtı.
Ablası Nimet K.´nin (42) Çukurova ilçesi Toros Mahallesi´ndeki evine giden Burhan Dursun, çocuklarını bırakıp, "Hakkını helal et" dedi. Durumdan şüphelenen Nimet K.'nin ihbarı üzerine eve gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Burhan Dursun'u gözaltına aldı. Dursun'dan alınan anahtarla kapıyı açıp eve giren sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuğba Dursun´un hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından ailesince cenazesi alınan Tuğba Dursun, toprağa verildi.
Emniyete götürülen Burhan Dursun ifadesinde, eşiyle 10 yıldır geçimsizlik yaşadıklarını, sürekli kavga edip barıştıklarını anlattı. Son 5 yıldır ise eşinin kendisine hakaret edip, onur kırıcı sözler söylediğini öne süren Dursun, "Tuğba, ben işteyken bakım yapar, ben geldiğimde ise kendisine hiç bakmazdı. Gece vardiyasında çalışırken sürekli WhatsApp'ta çevrim içi olduğunu görürdüm. Sürekli cep telefonuyla uğraşır, başkalarıyla konuşurdu" dedi.
"KAÇ KEZ BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Öldürdüğü eşinin dişinin ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun, "Tuğba, 'Sen bize bakamıyorsan, ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana 'Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım" diye konuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Dursun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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