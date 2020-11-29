Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu, açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Numanoğlu, çocukluktan beri oğluna adalet duygusunu aşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FUTBOLCU OLMASINA ENGEL OLDUM"

"Oğlum futbolcu olmayı çok istiyordu. Ben engel oldum. Bilmiyorum kötü mü yaptım. Sonra hakem oldu. Hakem olduktan sonra ona doğru neyse, gördüğü neyse ona göre maç yönetmesini söyledim."

"KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIYDI"

"Oğlum küçükken Galatasaray'ı tutuyordu, o zaman çocuklukken öyleydi. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum."