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        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Son güne girildi! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        TÜBİTAK 737 personel alımı için son gün! TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı 737 personel alımı yapacak. TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek. İlana göre, başvuru süreci 10 Mart Pazartesi günü sona erecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, TÜBİTAK Kariyer Sitesi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Peki, 2025 TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:48
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        • 1

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde istihdam edilmek üzere 737 personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK, bu alımlarla Türkiye'nin ulusal ve uluslararası bilimsel başarılarını artırma yolunda önemli projelere katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağını genişletmeyi hedefliyor. Başvuru sürecinin son gününe girilirken TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki 2025 TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte TÜBİTAK 737 personel alımı başvuru ekranı…

        • 2

          TÜBİTAK 737 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 kişilik personel alımı gerçekleştirecek.

          TÜBİTAK Başkanlığı ve çeşitli enstitüleri bünyesinde görev yapacak yeni personel, Türkiye'nin araştırma-geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası bilimsel başarılara katkıda bulunmak için istihdam edilecek.

          17 Şubat’ta başlayan TÜBİTAK personel alımı başvuruları, 10 Mart Pazartesi bugün saat 17.00’de sona erecek.

        • 3

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular, TÜBİTAK Kariyer Sitesi "https://kariyer.tubitak.gov.tr/" üzerinden yapılacak.

          Kariyer portalına giriş yapan adaylar varsa üyelikleri ile yoksa yeni üyelik açarak işlemlerini tamamlayabilecek.

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TUBİTAK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

          İlgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

        • 5

          ALIM YAPILACAK BİRİMLER

          Başkanlık

          Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı

          Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

          Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

          Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)

          Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

          Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)

          Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

          Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)

          Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)

          Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

        • 6
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