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        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK 737 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        TÜBİTAK 737 personel alacak! TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamak amacıyla 737 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Her pozisyonun özel başvuru şartları da aynı sayfada adaylarla paylaşılıyor. Bilim ve teknoloji alanlarında önemli görevler üstlenecek adaylar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:16
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        • 1

          TÜBİTAK 737 personel alımı yapıyor. Başvurular sadece TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden yapılacak. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

        • 2

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025

          TÜBİTAK 737 personel alımı başvuruları 17 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında https://kariyer.tubitak.gov.tr/#/anasayfa adresi üzerinden alınıyor.

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADROLAR

          İlgili enstitü ve merkezlerde Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere farklı alanlarda personel istihdam edilecek.

        • 3

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?

          Personel alımı, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilecek. Başkanlık, Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü birimlerde görev almak üzere farklı pozisyonlarda alımlar yapacak.

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