"OKLAVAYLA SALDIRASIM VAR"

Story bile çekemiyorum. Evinde tek başına oturup, 'Karantinada canım sıkılıyor' diyenlere oklavayla saldırasım var. Ya böyle olsaydınız?

Birisi de 'Ne kadar bakımsızsınız' yazmış. Uyandığımdan beri kahvaltı hazırla, çocukların ödevlerini yaptır... Daha banyoya gidemedim.