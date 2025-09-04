Tuba Büyüküstün: Bir yazı daha devirdik - Magazin haberleri

Eylül ayının gelmesiyle havalar, yavaş yavaş serinlemeye başladı. Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadığı burukluğu dile getirdi.

Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine sosyal medya hesabından yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla şairane bir ifadeyle veda etti.

"Bir yaz daha bitiyor" diyen oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gökyüzü bulutlandı

Ağırlaştı yürekler

Ayrılıklar bir oyun gibi

Gözlerimde yaş kalbimde sızı

Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi

Ve bir yazı daha devirdik."