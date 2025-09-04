Tuba Büyüküstün: Bir yazı daha devirdik
Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine sosyal medyadan yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla veda etti; "Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik"
Eylül ayının gelmesiyle havalar, yavaş yavaş serinlemeye başladı. Rol aldığı yapımın çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin bitmesiyle yaşadığı burukluğu dile getirdi.
Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine sosyal medya hesabından yayımladığı bikinili fotoğraflarıyla şairane bir ifadeyle veda etti.
"Bir yaz daha bitiyor" diyen oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Gökyüzü bulutlandı
Ağırlaştı yürekler
Ayrılıklar bir oyun gibi
Gözlerimde yaş kalbimde sızı
Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi
Ve bir yazı daha devirdik."