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        Haberler Gündem Güncel Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait yardım gemilerinin Libya'ya ulaştığını açıkladı

        TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar selden etkilenen Libya'ya ulaştı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:21 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:25
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        TSK'ya ait yardım gemileri Libya'da
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya gönderilen arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan gemilerin ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtildi.

        Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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