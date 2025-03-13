Trump'tan Demokrat Schumer'a: "Zannedersem Filistinli"

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın haberine göre; vergi kesintileriyle ilgili konuştuğu sırada Demokratlara yüklenen Trump, "Zannedersem (Chuck) Schumer Filistinli. O Filistinli oldu. Daha önce bir Yahudi'ydi. Artık Yahudi değil, Filistinli." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu yorumun, Schumer'ın, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasını eleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Schumer X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, her ne kadar Halil'in savunduğu görüşlere katılmadığını belirtse de, "Eğer ABD yönetimi, (Halil'in) herhangi bir yasayı ihlal etmediğini kanıtlayamıyor ve bu kararı onun görüşleri sebebiyle alıyorsa bu yanlıştır." ifadesini kullanmıştı.

TRUMP, SCHUMER'A "HAMAS ÜYESİ" DEMİŞTİ

Trump geçen sene de Schumer hakkında "Hamas'ın gururlu bir üyesi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Schumer'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığını hatırlatarak, "Chuck Schumer, bir Filistinli oldu." demişti.