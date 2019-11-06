06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını koruma gerekçesiyle, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye asker gönderme planını onayladı.
Associated Press haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Cuma günü savunma yetkilileriyle yaptığı toplantı sonucunda, Suriye'nin kuzeydoğusuna asker gönderme planına onay verdi.
Plana göre yüzlerce ABD askeri, Deyr ez-Zor ve Haseke arasında kalan, terör örgütü kontrolündeki 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacak.
Trump'ın kararı, başından beri çekilme planına karşı çıkan askeri yetkililer tarafından 'zafer' olarak nitelendiriliyor.
Pentagon kaynakları, Suriye'ye gönderilecek yeni misyonda kaç asker bulunacağı konusunda bilgi vermekten kaçındı. Ancak adı gizli tutulan bir yetkili, 200'ü Suriye'nin güneyindeki El Tanf Üssü'nde bulunanlardan olmak üzere en az 800 askerin bölgeye gönderileceğini belirtti.
YASAL ZEMİN ARAYIŞI
Sadece birkaç hafta önce Suriye'deki Amerikan askeri varlığını sona erdirme kararı alan Başkan Trump'ın bölgeye yeniden asker gönderme planına yasal zemin bulmakta zorlandığı vurgulanıyor.
ABD askerlerinin DEAŞ'la mücadele için Suriye'ye gönderilmesinin yasal dayanağını 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan 'Askeri Güç Kullanma Yetkisi' oluşturuyor. Yetki sayesinde Amerikan askerleri, herhangi bir uluslararası terörist eylemi engellemek için güç kullanma hakkına sahip oluyor.
Hukuk uzmanları, Trump'ın yeni misyonu, Suriye petrolünün DEAŞ'a karşı kullanılması amacıyla konuşlandıracağını söylüyor. Ancak petrolün Suriye rejim güçlerine ya da başka bir güce karşı korunması, yetki kapsamında olmuyor.
Askeri Güç Kullanma Yetkisi'nin Suriye gibi egemen bir devlete karşı yasal dayanak olarak kullanılmasının Kongre'nin onayı gerektireceği vurgulanıyor.
Terör örgütünün Suriye uzantısı SDG, ABD ordusunun desteğiyle, 2017'de Suriye'nin doğusundaki önemli petrol yataklarını kontrolü altına almıştı.
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