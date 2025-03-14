Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu: Çok verimliydi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Son derece iyi ve verimli bir görüşme olduğunu söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için önlerinde çok iyi bir şans olduğunu söyledi.

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Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık ve bu korkunç, kanlı savaşın nihayet sona erebileceğine dair çok iyi bir şans var" diyen Trump, Putin'den "tamamen kuşatılmış" Ukrayna birliklerinin hayatını bağışlamasını talep ettiğini ifade etti.

Rus güçler, Kursk bölgesine düzenledikleri operasyonlarla Ukrayna birliklerini bölgeden çekilmeye zorluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde son bir haftada 29 yerleşim birimini geri aldıklarını duyurdu.

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ABD diplomat heyeti, Ukrayna ve ABD'nin üzerinde anlaştığı ateşkes taslağını Rus heyetine sunmak için dün Moskova'ya gitmişti.

Beyaz Saray,Trump'ın paylaşımının ardından bir açıklama yaparak, "Görüşmeyi gerçekleştiren kişi ABD Elçisi Witkoff. Trump, Putin'le konuşmadı" dedi.

Zelenskiy: Rusya savaşın bitmesini istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 günlük ateşkes için koşullar oluşturma girişimlerinin sadece "süreci karmaşıklaştırdığını ve sürüncemede bıraktığını" söyledi.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Rusya savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraftır" dedi.

Zelenskiy daha sonra yaptığı açıklamada ise benzer bir söylemde bulunarak "Putin bu savaşı bitiremez. Çünkü bu onun elinde bir şey bırakmaz." şeklinde konuştu.

UKRAYNA ORDUSUNDAN KURSK AÇIKLAMASI

Donald Trump'ın Ukrayna Ordusunun Kursk'ta kuşatıldığına dair iddialarıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi.

Ukrayna Ordusu yetkilierince yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, ordunun daha uygun pozisyonlara çekildiği bilgisine yer verildi.