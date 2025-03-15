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        Haberler Dünya Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanmasını istediği ateşkes anlaşmasına dair yeni açıklamalar yaptı. Trump "Ukrayna ile ateşkes anlaşmasına vardık. Rusya'yla da anlaşmaya çalışıyoruz. Pazartesi biraz daha çok şey biliyor olacağız." dedi. Trump diğer yandan Kursk'ta bulunan Ukrayna askerlerinin öldürülmemesi için talepte bulunduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:58
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        Trump: Pazartesi daha çok şey biliyor olacağız
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için devam eden görüşmelere dair açıklamada bulundu.

        Trump, Sharyl Attkisson'a verdiği röportajda ateşkes görüşmelerine değinerek "Çok karmaşık bir durum, berbat bir savaş. Bence, iyiye gidecek. Biliyorsunuz ki Ukrayna ile ateşkes anlaşmamız var. Rusya ile de anlaşmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü biraz daha fazla şey biliyor olacağız." dedi.

        Trump ayrıca, Adalet Bakanlığına yaptığı ziyarette kürsüden de konuşma yaptı.

        Rusya ve Ukrayna ile iyi telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye saygısı olduğunu ifade etti.

        Trump, konuşmasında Ukraynalı askerlerin Kursk'ta kuşatıldığını yineleyerek "Ukraynalı askerler kuşatıldı. Büyük tehlikedeler. Biden bu savaşın çıkmasına izin vermemeliydi. Senden çok daha iri birini karşına almak istemezsin, paran bile olsa... Onlara çok para ve teçzihat verdik." dedi.

        Trump ayrıca Putin'e Kursk'la ilgili yaptığı çağrıyı hatırlatarak "Onlardan askerleri öldürmemelerini istedim, lütfen... Onların öldürülmesini istemiyoruz..." şeklinde konuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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