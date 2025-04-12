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        Haberler Dünya "Trump Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı" | Dış Haberler

        İsrailli esir asker: Trump Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı

        Hamas'ın elindeki ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu ifade etti. Hamas, Edan Alexander'ın bir video mesajını yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:29
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        "Trump Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı"
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        Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı olduğunu kaydetti.

        Kassam Tugayları tarafından yayımlanan videoda, Alexander, 551 gündür Gazze'de esir olduğunu ve hem psikolojik hem fiziksel olarak çöktüğünü belirtti.

        Her gün Netanyahu'nun bir diktatör gibi devletin kontrolünü ele geçirdiğini dile getiren Alexander, "3 hafta önce Hamas'ın beni serbest bırakmaya hazır olduğunu, sizin bunu reddettiğinizi ve beni burada terk ettiğinizi duydum. Neden ailemle değil de buradayım. Bugün neden 2. videoyu çekiyorum." diyerek isyan etti.

        Trump'a mesaj

        Çektiği videoda Trump'a seslenen esir asker, "Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu'nun yalanlarının kurbanı oldun. Geceleri kabuslar görüyorum. Her gün, annemin, babamın ve kardeşimin sesini duyuyorum. Neden? Neden ABD'de değilim, neden ailemle değilim?" sorularını yöneltti.

        Alexander, videoda, Golani Tugayı'nda hizmet etmek için İsrail'e geldiğini ve 7 Ekim'de görev yerinde tek başına olduğunu söyledi.

        Gösterilere devam çağrısı

        "Vaktimiz gerçekten bitiyor. Her gün bombardımanın biraz daha yaklaştığını hissediyorum. Bu gerçekten çok zor bir durum. Umudumuzu yitiriyoruz. Eve ölü döneceğimizi düşünüyoruz" diyen Alexander, İsraillilere "gösterilere devam edin ve bizi buradan çıkarmak için her şeyi yapın" çağrısında bulundu.

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