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Trump, kendisini tecavüzle suçlayan kadını eski eşi ile karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump ifade verirken, kendisini tecavüzle suçlayan ABD'li yazar E. Jean Carroll'ı eski eşi Marla Maples ile karıştırdı.

Giriş: 05.05.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Trump, kendisini tecavüzle suçlayan kadını eski eşi ile karıştırdı
HABERTURK.COM

Dava sırasında gerçekleşen olayda Perşembe günü Roberta Kaplan tarafından siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşıldı.

Trump ifade sırasında Carroll'ı eski eşi Marla Maples ile karıştırarak "Bu Marla," dedi. Ancak Trump'ın avukatı Alina Habba onu düzelterek "Hayır, o Carroll" diye düzeltti.

Carroll'ın avukatları, kamuoyuna açıklanan bu olayın, Trump'ın "Zaten tipim değil" iddiasını baltalayabileceğini söyledi.

Olaya ilişkin Trump'ın görgü tanığı yokken Carroll için ise üç kadın ifade verdi.

Duruşmanın önümüzdeki haftaya kadar uzaması bekleniyor.

OLAY

ABD'li yazar E. Jean Carroll, Trump'ın mağazanın soyunma kabininde kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

Carroll, saldırının 1995'in sonu veya 1996'nın başında, Manhattan'daki Bergdorf Goodman adlı mağazada gerçekleştiğini belirtmiş; mağazada karşılaştığı eski başkanın başka bir kadına almak istediği iç çamaşırı denemesini istediğini, soyunma odasına girdiğinde ise kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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