30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trump, hafta sonu Florida eyaletinin doğu kıyılarını vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile II. Dünya Savaşı'nın 80'inci yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere iki günlük resmi bir ziyaret için Pazar günü Polonya'ya yapmayı planladığı ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal ettiğini ve kendisinin yerine yardımcısı Mike Pence'in bu ülkeye gideceğini açıkladı.
ABD Başkanı Trump, söz konusu kararını, ABD Uzay Komutanlığının kuruluşu nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen basın toplantısında dile getirdi.
Trump, "Dorian kasırgasıyla ilgili hazırlık ve çalışmaları yakından takip edebilmek için burada kalmamın daha iyi olacağına karar verdim. Benim yerime (Polonya'ya) Başkan Yardımcısı Mike Pence gidecek." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü ve yakın bir gelecekte bu ülkeye bir ziyaret planlaması yapacaklarını dile getirdi.
ABD UZAY KOMUTANLIĞINA RESMİ İMZA
Konuşmasının devamında ABD'nin neden bir uzay komutanlığına ihtiyaç duyduğunu anlatan Trump, bu komutanlığın kurulmasıyla uzay yarışında bir adım öne geçeceklerini ifade etti.
Trump'ın konuşmasının ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper resmi imzayı atarak söz konusu komutanlığın kuruluşunu resmileştirdi.
ABD Başkanı Trump, Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulmasına ilişkin Başkanlık Talimatnamesini geçen yıl aralık ayında imzalamıştı.
DORIAN KASIRGASI
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde üçüncü kategori kasırgaya dönüşeceği ve Bahamalar'a ulaşacağı belirtilmişti.
Kasırganın, cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği kaydedilen açıklamada, Dorian'ın pazar günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşacağı ve dördüncü kategori kasırgaya dönüşebileceği ifade edilmişti. Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis, fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kasırganın pazar gecesi geç saatlere doğru Florida'ya ulaşacağını belirterek, "Hazırlıklı olun, devlet ve federal talimatlara uyun, çok büyük bir kasırga olacak, belki de en büyüğü" ifadelerini kullanan Trump, "2017'de Porto Riko'yu yıkan ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan Maria Kasırgası ile ilgili yaptığı açıklamalarından dolayı çok eleştirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Danimarka'ya yapacağı resmi ziyaretini de Grönland Adası'nı satın alma niyetini olduğunu söylemesiyle iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından iptal ettiğini açıklamıştı.
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