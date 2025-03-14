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        Haberler Dünya ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi | Dış Haberler

        ABD'li 4 senatörden Trump ve Musk'ın Tesla araçlarla poz verdiği etkinliğe soruşturma talebi

        ABD'de 4 Demokrat Senatör, ABD Başkanı Trump'ın yakın müttefiki, dünyanın en zengin ismi Musk ile Beyaz Saray'da düzenlediği ve Tesla araçların sergilendiği etkinlik hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda soruşturma açılmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:44
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        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
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        ABD'de 4 Demokrat senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden, dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile Beyaz Saray'da düzenlediği ve Tesla araçların sergilendiği etkinlik hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

        Demokrat senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff, Cory Booker ve Richard Blumenthal, ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) Direktör Vekili Douglas Collins'e gönderdikleri mektupta, Trump'ın Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek Beyaz Saray'ın bahçesinde Tesla araçlarla poz vermesini eleştirdi.

        Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

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        Senatörler, "Musk, Başkanla yaptığı resmi basın toplantısında Beyaz Saray'ı arka plan olarak kullanarak Tesla'yı tanıtmak suretiyle, hükümetteki üst düzey rolünü ve başkanlıkla ilişkili yetkisini kullanarak Tesla'yı tavsiye ediyor ve Trump yönetiminin Tesla araçlarını desteklediğini ima ediyor gibi göründü." ifadelerini kullandı.

        Trump 12 Mart'ta, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

        Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

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