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        Haberler BBC Dünya Trump'ın dokunulmazlığı konusunda kararı Yüksek Mahkeme verecek

        Trump'ın dokunulmazlığı konusunda kararı Yüksek Mahkeme verecek

        ABD'de Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerini iptal ettirmek için komplo kurma suçlamasına karşı başkanlık dokunulmazlığına sahip olup olmadığına karar verecek.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 29.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:27
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        Trump'ın dokunulmazlığı konusunda kararı Yüksek Mahkeme verecek
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        TrumpGetty Images

        ABD’de Yüksek Mahkeme, eski Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerini iptal ettirmek için komplo kurma suçlamasına karşı başkanlık dokunulmazlığına sahip olup olmadığına karar verecek.

        Muhafazakarların 6-3 çoğunluğa sahip olduğu mahkeme, Çarşamba günü Trump'ın cezai kovuşturmadan muaf tutulma talebini dinlemeye karar verdi.

        ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın başkanlık dokunulmazlığına sahip olduğu yönündeki iddiasını reddetmiş ve yargılanabileceğine hükmetmişti.

        Trump, dönüm noktası niteliğindeki davada, başkan olarak görev alanı kapsamında hareket ettiğini belirtmiş ve cezai kovuşturmadan muaf olduğunu iddia etmişti.

        Temyiz Mahkemesi oy birliği ile aldığı kararda, "Eski Başkan Trump'ın, bir başkanın yürütme gücü üzerindeki en temel denetimi - seçim sonuçlarının tanınması ve uygulanması - etkisiz hale getirecek suçlar işleme konusunda sınırsız yetkiye sahip olduğu iddiasını kabul edemeyiz" görüşünü dile getirmişti.

        Trump’ın avukatları davayı Yüksek Mahkeme’ye taşıdı ve kararın durdurulmasını istedi.

        Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek?

        Trump sosyal paylaşım sitesi Truth Social’da, Çarşamba günkü kararı memnuniyetle karşıladı ve dokunulmazlık olmadan "Başkanların, görevden ayrıldıktan sonra haksız yere kovuşturmaya uğrama ihtimalinden her zaman endişe duyacaklarını ve hatta karar alamaz hale geleceklerini” ileri sürdü.

        "Bu bir başkanın baskıya ve şantaja uğramasına yol açabilir" diye yazdı.

        77 yaşındaki Trump, geçen yıl Washington DC’deki Federal Temyiz Mahkemesi'nde, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın zaferini bozmak için komplo kurmak ve görevde kalmak için sahtekarlık yapmakla suçlandı.

        Soruşturmaya özel danışman olarak atanan Jack Smith, Trump'a yönelik suçlamaları gündeme getirerek, duruşmanın bu yıl yapılmasını istemişti.

        Mahkeme, Temyiz Mahkemesi kararının geçerli kılsaydı bu, yargılamanın devam etmesine yol açacaktı.

        Bunun yerine dokuz yargıçtan en az dördü Trump’ın talebinin dinlenmesi yönünde oy kullandı. Bu, mahkemede Trump'ın kovuşturmaya karşı dokunulmazlığa sahip olup olmadığı konusunda fikir ayrılıklarının olduğunu gösteriyor.

        Kararın, Mart ayında görülmesi planlanan davayı geciktirme potansiyeli var.

        Yüksek Mahkeme’deki görüşmelerin 22 Nisan haftasında yapılması planlanıyor ve karar verilene kadar bu konuda herhangi bir duruşma yapılamayacak.

        Mahkeme eski başkanın kovuşturmadan muaf olduğuna karar verebilir veya yasal işlemleri daha da geciktiren bir karar verebilir.

        Trump Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanırsa, dava görülmeyebilir. Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruşturmayı düşürebilir veya süresiz olarak askıya alabilir ya da daha önce görülmemiş bir karara imza atarak Trump kendisi için af çıkarabilir.

        Cumhuriyetçilerin önde gelen başkan adayı olan Trump, federal ve eyalet mahkemelerinde bir dizi başka suçlamayla karşı karşıya.

        Eski başkan, bir porno yıldızına yaptığı sus payı ödemesiyle ilgili ticari kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla Mart sonlarında başlayacak bir duruşmayla karşı karşıya.

        Yüksek Mahkeme ayrıca Anayasa’nın 14'üncü maddesinde yer alan, "ayaklanmaya karışan" kişilerin görevde kalmasını engelleyen hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle Trump’ın başkanlığa yeniden aday olamayacağına ilişkin başka bir davaya da bakıyor.

        Trump, hakkındaki tüm davalarda suçsuz olduğunu iddia ediyor ve bunları sıklıkla siyasi "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

        • ABD'de mahkeme, Trump'ın başkanlık dokunulmazlığına sahip olmadığına ve yargılanabileceğine hükmetti
        • Trump Cumhuriyetçiler arasında neden popüler?
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