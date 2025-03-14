Trump'ın adayı Mehmet Öz kongrede oturuma katıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) direktörlüğüne aday gösterdiği Türk kalp cerrahi Mehmet Öz, bugün adaylığı hakkında Kongre'de oturuma katıldı.

Öz, Senato Finans Komitesi tarafından düzenlenen onay oturumunda konuştu, üyelerin sorularını cevapladı.

REKLAM advertisement1

Açılış konuşmasında ailesinden, bir hekim olarak geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü'nden bahseden Öz, yönetmek istediği CMS kurumunun hedeflerini, bu çerçevede Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmenin önemini vurguladı.

Öz, ailesine ve sağlık kariyerindeki geçmişe dikkati çekerek, "Benim için bu bağlılık, hayat boyu süren bir tutku oldu. Doktor olan babam buraya gelip göç ettiğinde Amerika'yı bir umut ışığı, herkesin kararlarının önemli olduğu bir fırsatlar ülkesi olarak gördü." şeklinde konuştu.

REKLAM

Ülkedeki sağlık sigortası alanındaki sorunları çözme konusunda ellerinde fırsatlar olduğunu belirten Öz, bu nedenle Başkan Trump'ın CMS'e değer verdiğini ve her Amerikalının istediği, ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği bakımı alması gerektiğine inandığını söyledi.

Öz, ABD'deki halk sağlığı krizinin ulusal güvenliği tehdit ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Neden mi? Çünkü bizi içeriden yenen, ulusal borca katkıda bulunuyor. Dolandırıcılığı, israfı ve suistimali azaltmak için araçlarımızı modernize etmede agresif olalım. Bu, vicdansız insanların savunmasız Amerikalılardan çalmasını engelleyecek ve Medicare güven fonunun ömrünü uzatacaktır."

Sağlık sektöründeki kötü niyetli kişilerin savunmasız Amerikalılardan çalmasını engelleyeceklerini ve sisteme güveni yenileyeceklerini belirten Öz, "Bu hedeflere doğru koşmaya başlamak için izninizi istiyorum. Böylece birlikte daha iyi bakıma erişim sağlayabilir, daha iyi sonuçlar elde edebilir ve Amerika'yı tekrar sağlıklı hale getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra komite üyeleri Öz'e, TV'de sunucu olduğu zamanlardan sağlık alanındaki özel girişimlerine ve sağlık programları harcamalarında kesinti yapıp yapmayacağına kadar çeşitli sorular sordu.

REKLAM

Öz, sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın gerekliliğine vurgu yaparak, "Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid'i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır." dedi.

Başına Mehmet Öz'ün atanması beklenen Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS), 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak programı içeriyor. Senatonun onaylaması durumunda ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak.